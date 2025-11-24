Atıyla gezerken elektrik direğine çarptı, hayatını kaybetti

KIRIKKALE'de Emrah Kavlak (46), atıyla gezerken elektrik direğine çarparak hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde Karacaali köyünde meydana geldi. At tutkunu olan kuruyemiş dükkanı sahibi Emrah Kavlak, atla gezinti yaptığı sırada, yol kenarındaki demir elektrik direğine çarptı. Ağır yaralanan Emrah Kavlak, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavlak, burada hayatını kaybetti. Emrah Kavlak için öğle vakti Nokta Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza; ailesi ve yakınlarının yanı sıra, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal ile vatandaşlar katıldı. Kavlak'ın cenazesi, namaz sonrası toprağa verildi.