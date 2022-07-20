Atina Yakınlarında Çıkan Orman Yangını Nedeniyle Bölge Halkı Tahliye Edildi ATİNA, 20 Temmuz (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzey banliyölerinde bir dağda çıkan devasa yangın, 19 Temmuz 2022. Salı günü Atina'nın kuzey banliyölerinde çıkan büyük orman yangını evlere zarar verdi ve bölgede yaşayanların tahliye edilmesine neden oldu. ATİNA, 20 Temmuz (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzey banliyölerinde bir dağda çıkan devasa yangın, 19 Temmuz 2022. Salı günü Atina'nın kuzey banliyölerinde çıkan büyük orman yangını evlere zarar verdi ve bölgede yaşayanların tahliye edilmesine neden oldu. (Fotoğraf: Panagiotis Moschandreou/Xinhua) Xinhua / Güncel Yunanistan Güncel Haberler

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