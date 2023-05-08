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Atina-Pire Başkonsolosluğundan oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi

Atina-Pire Başkonsolosluğundan oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi

Güncel Haberler

Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosluğuna kayıtlı seçmenlerin, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için kullandıkları oyların yer aldığı pusulalar, İstanbul'a gönderildi.

Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosluğuna kayıtlı seçmenlerin, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için kullandıkları oyların yer aldığı pusulalar, İstanbul'a gönderildi.

Atina-Pire Başkonsolosluğunda 29 Nisan'da başlayan oy kullanma işlemi, dün akşam yerel saatle 21.00'de sona erdi.

Mühürlü oy çuvalları, diplomatik kurye ve parti temsilcilerinin eşliğinde araç konvoyuyla Atina'daki Eleftherios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na nakledildi.

Çuvallar, seçim kuruluna teslim edilmek üzere Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla İstanbul'a götürüldü.

???????Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Avrupa'da bazı ülkelerde nisanın son haftasında, bazılarında da mayısın ilk haftasında başlayan oy kullanma işlemi birçok ülkede son buldu.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Milletvekili 14 Mayıs Türkiye Güncel Haberler

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