Atina'nın Güneyinde Orman Yangını - Haberler

Atina'nın Güneyinde Orman Yangını
Xinhua - Güncel
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ATİNA, 5 Haziran (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'nın güneyindeki Voula semtinde çıkan orman yangınından yükselen duman, 4 Haziran 2022.
ATİNA, 5 Haziran (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'nın güneyindeki Voula semtinde çıkan orman yangınından yükselen duman, 4 Haziran 2022. Atina'nın güney kıyı kesiminde Cumartesi günü öğleden sonra çıkan büyük orman yangınında, alevler yerleşim yerlerine yaklaşırken itfaiye tarafından geniş çaplı müdahale yapıldı. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)
Xinhua / Güncel