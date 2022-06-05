Atina'nın Güneyinde Orman Yangını - Haberler

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Atina'nın Güneyinde Orman Yangını

Xinhua - Güncel
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Atina'nın Güneyinde Orman Yangını

ATİNA, 5 Haziran (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'nın güneyindeki Voula semtinde çıkan orman yangınından yükselen duman, 4 Haziran 2022.

ATİNA, 5 Haziran (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'nın güneyindeki Voula semtinde çıkan orman yangınından yükselen duman, 4 Haziran 2022. Atina'nın güney kıyı kesiminde Cumartesi günü öğleden sonra çıkan büyük orman yangınında, alevler yerleşim yerlerine yaklaşırken itfaiye tarafından geniş çaplı müdahale yapıldı. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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