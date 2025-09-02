Atina Havalimanı'nda Teknik Sorun: Hava Trafiği Tehlikede

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Eleftherios Venizelos Havalimanı'ndaki terminal radarında teknik sorun yaşandığı ileri sürüldü.

Ta Nea gazetesinin haberine göre, son günlerde Eleftherios Venizelos Havalimanı'ndaki terminal radarında ve yedek frekanslarda ciddi teknik sorunlar yaşandı ve bunlar ülkedeki hava kontrol sistemlerinde yaşanan genel sorunları bir kez daha ortaya koydu.

Terminal radarına ilişkin yedek parçanın alımının bir yılı aşkın süredir tamamlanmadığı iddiasına yer verilen haberde, Yunanistan'da Hava Trafik Kontrolörleri Birliği Başkanı Panayotis Psaros'un Yunanistan Sivil Havacılık Dairesinin sorunu bilmesine rağmen alımı gerçekleştirmediğini öne sürdüğü ifade edildi.

Bu nedenle, Atina terminal alanında hizmet vermesi gereken terminal radar sayısı 3 olmasına rağmen turizm nedeniyle yoğunluk yaşanan yaz aylarında bu sayının sadece bir ile sınırlı kaldığı belirtildi.

Psaros, nisanda bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Yunan havaalanlarındaki artan trafiğe rağmen hava trafik kontrolörlerinin eksik personel ve eski teknoloji sistemlerle çalıştığını kaydetmişti.

Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda geliş ve gidişleri kontrol eden sistemlerin, uçakların çakışan rotalarda olduğunu bildirmekte yetersiz kaldığını ifade eden Psaros, kullanılan sistemin 26 yıllık bir teknoloji olduğunu belirtmişti.

Psaros, yeni sistem için bugün bile anlaşma imzalansa, yeni sistemin en iyi ihtimalle 2029'da kullanılabilir olacağını dile getirmişti.

Personel eksikliğinin bazı birimlerde yüzde 40'a kadar ulaştığını aktaran Psaros, mevcut durumun hava trafiğini tehlikeye attığı yönünde uyarıda bulunmuştu.

Ryanair Havayolu Şirketinden ağustosta yapılan açıklamada da Eleftherios Venizelos Havalimanı'ndaki Hava Trafik Kontrol merkezinde teknik sorun yaşandığı ve bu nedenle çok sayıda uçuşta gecikme olduğu belirtilmişti.