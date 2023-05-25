Atina'daki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi
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Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosluğuna kayıtlı seçmenlerin Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için kullandıkları oyların yer aldığı pusulalar, İstanbul'a gönderildi.
Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosluğuna kayıtlı seçmenlerin Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için kullandıkları oyların yer aldığı pusulalar, İstanbul'a gönderildi.
Atina-Pire Başkonsolosluğunda oy verme işlemi, 24 Mayıs'ta yerel saatle 22.00'de sona erdi.
Mühürlü oy çuvalları, diplomatik kurye, parti temsilcileri ve Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu eşliğinde araç konvoyuyla Atina'daki Eleftherios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na nakledildi.
Çuvallar, seçim kuruluna teslim edilmek üzere Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla İstanbul'a gönderildi.
Yunanistan'da oy kullanma işlemleri, Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosluğu ile Selanik, Gümülcine ve Rodos başkonsolosluklarında 20-24 Mayıs'ta yapıldı.