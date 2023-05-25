Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Atina'daki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi

Atina'daki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi

Güncel Haberler

Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosluğuna kayıtlı seçmenlerin Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için kullandıkları oyların yer aldığı pusulalar, İstanbul'a gönderildi.

Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosluğuna kayıtlı seçmenlerin Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için kullandıkları oyların yer aldığı pusulalar, İstanbul'a gönderildi.

Atina-Pire Başkonsolosluğunda oy verme işlemi, 24 Mayıs'ta yerel saatle 22.00'de sona erdi.

Mühürlü oy çuvalları, diplomatik kurye, parti temsilcileri ve Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu eşliğinde araç konvoyuyla Atina'daki Eleftherios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na nakledildi.

Çuvallar, seçim kuruluna teslim edilmek üzere Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla İstanbul'a gönderildi.

Yunanistan'da oy kullanma işlemleri, Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosluğu ile Selanik, Gümülcine ve Rodos başkonsolosluklarında 20-24 Mayıs'ta yapıldı.

İstanbul Seçim Sonuçları
İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2019
İstanbul Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel

28 Mayıs Seçimi İstanbul Türkiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title