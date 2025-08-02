Atina'da Voleybol Maçında Filistin Bayrağı Açan Taraftarlar Gözaltına Alındı

Yunanistan ve İsrail milli erkek voleybol takımlarının başkent Atina'da oynadığı maçta Filistin bayrağı açan taraftarların polis tarafından gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

"March to Gaza Greece" isimli Filistin'e destek veren aktivist grup, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, gruptan bazı kişilerin Atina'da Yunan ve İsrail milli erkek voleybol takımları arasında oynanan dostluk maçında Filistin bayrağı açtığını ve Filistin'e destek veren sloganlar attığını belirtti.

Bu nedenle maçta Filistin bayrağı açan "March to Gaza Greece" grubu üyelerinden bazılarının polis tarafından gözaltına alındığının aktarılan açıklamada "Biz tarihe karşı görevimizi yerine getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz." ifadesi yer aldı.

Grubun sosyal medyadan yaptığı son açıklamada ise polis tarafından gözaltına alınan tüm grup üyelerinin serbest bırakıldığı kaydedildi.

Grup, öte yandan, 10 Ağustos'ta Yunanistan'ın turizm merkezleri ve bazı adalarında Filistin'e destek eylemleri de düzenleyeceklerini duyurdu.