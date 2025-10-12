Atina'da Tarım Bakanlığı Binasına Saldırı Düzenlendi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Tarım ve Kalkınma Bakanlığına bağlı bir birimin bulunduğu binaya piknik tüplerinden yapılan bomba ile saldırı düzenlendi.

Yunan basınındaki haberlere göre, saldırı Tarım Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü binasının önünde meydana geldi.

İlk belirlemelere göre, binanın önüne bırakılan düzeneklerin patlaması sonucu dış cephede ufak çaplı hasar oluştu.

Olay yerine sevk edilen bomba imha ekipleri (????) inceleme başlatırken, yetkililer patlamada yaralanan olmadığını açıkladı.