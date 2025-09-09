Haberler

Atina'da Taksiciler Yasa Tasarısına Karşı Grevde

Güncelleme:
Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler, özel şirketlerin yolcu taşımacılığına ilişkin yasa tasarısına tepki olarak iki günlük greve giderek şehir merkezinde yürüyüş düzenledi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksi şoförleri, özel şirketlere bağlı van tipi araçların yolcu taşımacılığı yapmasını öngören yasa tasarısına tepki göstermek amacıyla iki günlük greve giderek, şehir merkezinde yürüyüş düzenledi.

Taksiciler, söz konusu düzenlemenin mesleki haklarını zedelediğini savunarak, Marnis Caddesi'ndeki sendika binası önünde toplandı.

Daha sonra Turizm Bakanlığının bulunduğu Vasilisis Amalias Caddesi'ne doğru yürüyüş gerçekleştiren göstericiler, hükümetin kararını protesto etti.

Yaklaşık iki saat süren eylem olaysız şekilde sona erdi.

Taksiciler, aynı gerekçeyle Atina'da yarın da gösteri düzenleyeceklerini açıkladı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
