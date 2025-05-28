Atina'da Taksiciler 48 Saatlik Grevde

Atina'da Taksiciler 48 Saatlik Grevde
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Yunanistan'nın Atina şehrinde taksiciler, Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda düzenledikleri eylemle sektörlerinin sorunlarını dile getirdi ve hükümetten çözümler talep etti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 48 saatlik greve giden taksiciler Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda eylem düzenledi.

Başkentte taksileriyle bir araya gelen taksiciler, Eleftherios Venizelos Havalimanı'na kadar konvoy halinde gitti.

Taksiciler, havalimanında düzenledikleri eylemde sektörlerinin sorunlarını sloganlarla dile getirdi.

Korsan taksicilikle mücadele edilmesi, taksi ulaşımına benzeyen uygulamaların kontrol altına alınması, vergi oranlarının düşürülmesi gibi taleplerini aktaran taksiciler, hükümetten sektörün sorunlarına çözüm bulmasını istedi.

Konvoydaki taksicilerden biri Filistin bayrağı açarak, Filistin'e destek mesajı verdi.

Başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi'nde, Taksiciler Sendikasının çağrısıyla bugün sabah saat 06.00 itibarıyla başlayan 48 saatlik grev cuma sabah 06.00'ya kadar sürecek.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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