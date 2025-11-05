Haberler

Atina'da Taksiciler 48 Saatlik Grev Başlattı

Güncelleme:
Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler, vergilerin indirilmesi ve dijital uygulamaların kaldırılması gibi taleplerle 48 saatlik grev başlattı. Grev, bugünden itibaren Cuma sabahına kadar sürecek.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler, vergilerin indirilmesi, rakip dijital uygulamaların kaldırılması talepleriyle 48 saatlik grev başlattı.

Attiki Bölgesi Taksiciler Sendikasının (SATA) çağrısıyla, Atina'nın da içinde bulunduğu bölgedeki taksiciler grev kararı aldı.

Bugün 06.00'da başlayan cuma 06.00'ya kadar sürecek grev nedeniyle bölgede hiçbir taksi hizmet vermeyecek.

Taksiciler, vergilerin indirilmesi, otobüsler için ayrılan şeritten taksilerin de faydalanması, taksilere rakip konumdaki dijital uygulamaların kaldırılması gibi taleplerde bulunuyor.

