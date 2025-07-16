Atina'da Su Kaynakları Tehdit Altında: İklim Değişikliği Etkisi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, iklim değişikliği nedeniyle yağış miktarının azalması ve hava sıcaklıklarının artmasının kenti besleyen su kaynaklarını azalttığı bildirildi.

Atina Ulusal Gözlemevi'nin hazırladığı rapora göre Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi'nin su ihtiyacını sağlayan göl ve barajların su seviyesi son yıllarda düşüşe geçti.

Attiki'nin su ihtiyacını karşılayan Mornos Gölü'nün su seviyesi 2008'den sonra son 20 yılın en düşük ikinci seviyesine geriledi.

2022'de gölü tamımı suyla kaplıyken, bu yıl gölde suyun kapladığı alan yüzde 60-65 oranına düştü.

Attiki'nin su ihtiyacını karşılayan diğer göllerdeki su miktarında da benzer azalmalar yaşandı.

Raporda, iklim değişikliği nedeniyle yağış miktarlarındaki düşüş ve hava sıcaklıklarındaki artış, su kaynaklarının azalmasına gerekçe gösterildi.