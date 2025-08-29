Atina'da Sağlık Çalışanlarından İsrail'e Protesto

Yunanistan'ın başkenti Atina'da sağlık sektörü çalışanları, İsrail ordusunun 25 Ağustos'ta Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesine yönelik saldırılarını protesto etti.

Sağlık sektöründeki sendikaların ortak çağrısıyla sağlık çalışanları, İsrail'in Atina Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.

Eylemciler, hem genel olarak İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti hem de İsrail ordusunun 25 Ağustos'ta Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesine yönelik saldırılarına tepki gösterdi.???????

Filistin bayrakları ve üzerinde "Katliamı şimdi durdurun. Katil İsrail devleti ile işbirliğine hayır" yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Bazı sağlık çalışanları, İsrail ordusunun Nasır Hastanesine yönelik saldırılarına dikkati çekmek amacıyla eyleme sembolik olarak kırmızı boya sürülmüş doktor önlüğüyle katıldı.

İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesine 25 Ağustos'ta düzenlediği 3 saldırıda aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 20'nin üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.