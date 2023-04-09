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Atina'da polis ekiplerine saldırıda 1 polis yaralandı

Atina'da polis ekiplerine saldırıda 1 polis yaralandı

Güncel Haberler

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, yüzleri maskeli bir grubun nöbet tutan polis ekiplerine taş ve molotofkokteyli ile saldırmaları sonucu bir polisin yaralandığı bildirildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, yüzleri maskeli bir grubun nöbet tutan polis ekiplerine taş ve molotofkokteyli ile saldırmaları sonucu bir polisin yaralandığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlerde, olayın sabahın erken saatlerinde başkent Atina'nın Eksarhia semtinde meydana geldiği belirtildi.

Yüzleri maskeli bir grubun nöbet tutan polis ekiplerine taş ve molotofkokteyli ile saldırdığı bilgisine yer verilen haberlerde, olaylarda bir polisin yaralandığı ifade edildi.

Haberlerde, polisin saldırganların yakalanması için çalışma başlattığı bildirildi.

Atina'nın Zografu semtinde cuma akşamı da yüzleri maskeli bir grup, polis ekiplerine molotofkokteyli ile saldırmış, çıkan olaylarda park halindeki bir aracın yakıldığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Yunanistan Güncel Haberler

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