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Atina'da Noel Etkinliği

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Atina'da Noel Etkinliği

ATİNA, 19 Aralık (Xinhua) -- Atina Belediyesi Büyük Bandosu, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Omonoia Meydanı'nda düzenlenen bir Noel etkinliğinde Noel şarkıları çalıyor, 18 Aralık 2022. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

ATİNA, 19 Aralık (Xinhua) -- Atina Belediyesi Büyük Bandosu, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Omonoia Meydanı'nda düzenlenen bir Noel etkinliğinde Noel şarkıları çalıyor, 18 Aralık 2022. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Yunanistan Aralık Noel Güncel Haberler

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