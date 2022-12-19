Atina'da Noel Etkinliği
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ATİNA, 19 Aralık (Xinhua) -- Atina Belediyesi Büyük Bandosu, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Omonoia Meydanı'nda düzenlenen bir Noel etkinliğinde Noel şarkıları çalıyor, 18 Aralık 2022. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)
ATİNA, 19 Aralık (Xinhua) -- Atina Belediyesi Büyük Bandosu, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Omonoia Meydanı'nda düzenlenen bir Noel etkinliğinde Noel şarkıları çalıyor, 18 Aralık 2022. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel