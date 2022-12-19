Atina'da Noel Etkinliği Güncel Haberler ATİNA, 19 Aralık (Xinhua) -- Atina Belediyesi Büyük Bandosu, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Omonoia Meydanı'nda düzenlenen bir Noel etkinliğinde Noel şarkıları çalıyor, 18 Aralık 2022. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua) ATİNA, 19 Aralık (Xinhua) -- Atina Belediyesi Büyük Bandosu, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Omonoia Meydanı'nda düzenlenen bir Noel etkinliğinde Noel şarkıları çalıyor, 18 Aralık 2022. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Yunanistan Aralık Noel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Atina'da Noel Etkinliği - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.