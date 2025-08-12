Atina'da Kundaklama Düzeniği Bulundu, Bir Kişi Gözaltına Alındı

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Drosia bölgesinde ormanlık alanda kundaklama düzeneği bulundu. Konuyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinde, Drosia'daki ormanlık alanda yürüyen bir kişi, bantla sarılı iki küçük piknik tüpüyle benzin dolu şişe ve fitilden oluşan bir düzenek fark etti.

Bu kişinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, düzeneği bulunduğu yerden güvenli şekilde uzaklaştırdı. Kundaklama düzeneği, Teşkilata bağlı Kundaklama Suçlarıyla Mücadele Dairesi'ne (DAEE) teslim edildi.

Polis kaynakları, olayla bağlantılı olarak bir kişinin gözaltına alındığını, şüphelinin ifadesinin alındığını ve olayın tüm yönleriyle soruşturulduğunu ifade etti.

Ülkede son günlerde çok sayıda orman yangınıyla mücadele edilirken, yetkililer kundaklama ihtimaline karşı teyakkuzda olduklarını belirtti.

İtfaiye Teşkilatı, yangın riski çok yüksek olan bölgelerde devriyelerin artırıldığını, ormanlık alanlara izinsiz girişlerin engellendiğini açıkladı.