Atina'da Kitap Festivali Başladı Güncel Haberler ATİNA, 3 Eylül (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen 50. Kitap Festivali'ni ziyaret eden bir aile, 2 Eylül 2022. 50. Kitap Festivali Cuma günü Atina'nın merkezindeki Zappeion Konağı'nda başladı. ATİNA, 3 Eylül (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen 50. Kitap Festivali'ni ziyaret eden bir aile, 2 Eylül 2022. 50. Kitap Festivali Cuma günü Atina'nın merkezindeki Zappeion Konağı'nda başladı. Yılda bir kez düzenlenen etkinlik 18 Eylül'e kadar sürecek. (Xinhua/Marios Lolos) Kaynak: Xinhua / Güncel Yunanistan Eylül Güncel Haberler

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