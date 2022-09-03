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Atina'da Kitap Festivali Başladı

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Atina'da Kitap Festivali Başladı

ATİNA, 3 Eylül (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen 50. Kitap Festivali'ni ziyaret eden bir aile, 2 Eylül 2022. 50. Kitap Festivali Cuma günü Atina'nın merkezindeki Zappeion Konağı'nda başladı.

ATİNA, 3 Eylül (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen 50. Kitap Festivali'ni ziyaret eden bir aile, 2 Eylül 2022. 50. Kitap Festivali Cuma günü Atina'nın merkezindeki Zappeion Konağı'nda başladı. Yılda bir kez düzenlenen etkinlik 18 Eylül'e kadar sürecek. (Xinhua/Marios Lolos)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Yunanistan Eylül Güncel Haberler

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