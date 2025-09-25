Atina'da Haber Ajansları Konferansı: Zorluklar ve Çözümler
Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen 'Zor Zamanlarda Haber Ajanslarını Yönetmek' konferansında Avrupa'nın çeşitli haber ajanslarından temsilciler bir araya geldi. İnternet ve yapay zeka gibi unsurların getirdiği zorluklar tartışıldı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Avrupa Haber Ajansları Birliğinin (EANA) sonbahar konferansları kapsamında, Yunanistan Haber Ajansının (AMNA) ev sahipliğinde "Zor Zamanlarda Haber Ajanslarını Yönetmek" başlıklı konferans düzenlendi.
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis'in de konuşmacı olarak katıldığı toplantıda katılımcılar haber ajanslarının değişen dünya koşullarında karşı karşıya oldukları zorlukları tartıştı.
Marinakis, internet kullanımıyla yaygınlaşan dezenformasyon sorununa dikkati çekerken diğer konuşmacılar yapay zeka, sosyal medya kullanımı gibi basın dünyasını etkileyen yeni unsurların haber ajanslarına getirdiği zorlukları ele aldı.
Haber ajanslarının gelişen teknolojiye ayak uydurma çabası da konferansta gündeme gelen konular arasındaydı.