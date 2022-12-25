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Atina'da Geleneksel Kağıt Fenerlerle Noel Kutlaması

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Atina'da Geleneksel Kağıt Fenerlerle Noel Kutlaması

ATİNA, 25 Aralık (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'da insanlar geleneksel kağıt fenerleri gökyüzüne bırakıyor, 24 Aralık 2022.

ATİNA, 25 Aralık (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'da insanlar geleneksel kağıt fenerleri gökyüzüne bırakıyor, 24 Aralık 2022.

Atina Belediyesi, Noel arifesinde Atinalıları, herkesin dileklerini geleneksel kağıt fenerler içinde gökyüzüne bırakabileceği "Dilekler Gecesi" etkinliği için Kotzia Meydanı'na davet etti. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Yunanistan Aralık Noel Güncel Haberler

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