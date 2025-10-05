Atina'da Filistin İçin Eş Zamanlı Eylemler Düzenlendi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Filistin'e destek amacıyla iki farklı noktada eş zamanlı eylemler düzenlendi.

Siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve Filistin'e destek inisiyatiflerinin çağrısıyla parlamento binası önünde toplanan kalabalık, İsrail'in Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılarını kınadı.

Filistin bayraklarının taşındığı gösteride, " Filistin'e özgürlük" sloganları da atıldı.

Filistin'e destek eylemlerinin bu hafta da devam edeceğini duyuran göstericiler, taşıdıkları "Soykırıma desteği 10 Ekim'de grevle durduralım" yazılı pankartla 10 Ekim'de, Filistin'e destek amacıyla ülkede greve gidileceğine işaret etti.

Eylemciler, Şubat 2023'te yaşanan ve 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasında oğlunu kaybeden ve sorumluların bulunması için parlamento binası önünde açlık grevine giden Panos Ruçi'ye de destek mesajı verdi.

Tren kazasının sorumlularının bulunmasını isteyen eylemciler, öte yandan ellerindeki pankartlarla ülkedeki ekonomik sorunlara da dikkati çekti.

Atina'daki Panormu semtinde ise İsrail'in Atina Büyükelçiliği'nde, 7 Ekim 2023'te hayatını kaybeden İsrailliler ve İsrailli esirler için düzenlenen eyleme tepki olarak Filistin destekçileri bir araya geldi.

Göstericiler, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında 67 binin üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiğini vurgulayarak, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını durdurmasını istedi.