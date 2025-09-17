Haberler

Atina'da Filistin'e Özgürlük İçin Protesto

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen protestoda İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı. Eylemciler, Sintagma Meydanı'nda toplandı ve 'Filistin'e özgürlük' sloganları attı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Atina'daki Sintagma Meydanı'nda bulunan parlamento binası önünde toplanan eylemciler "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Eylemciler ellerindeki meşalelerle İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatını protesto etti.???????

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu

Hayırsız evladın böylesi! Babasının aracına bomba koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiçek Dilligil'in oğlu cinsiyet değişimiyle gündeme gelmişti: Son hali dikkat çekti

Annesini bütün Türkiye tanıyor! Cinsiyet değiştirdi, işte son hali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.