Atina'da Filistin'e Özgürlük İçin Protesto
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen protestoda İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı. Eylemciler, Sintagma Meydanı'nda toplandı ve 'Filistin'e özgürlük' sloganları attı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.
Sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Atina'daki Sintagma Meydanı'nda bulunan parlamento binası önünde toplanan eylemciler "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.
Eylemciler ellerindeki meşalelerle İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatını protesto etti.???????
Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel