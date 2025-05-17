Atina'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Atina'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi
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Yunanistan'ın Atina şehrinde Filistinli mültecilere destek vermek amacıyla düzenlenen yürüyüşte, barış çağrıları yapıldı ve Filistin bayrakları taşındı. Göstericiler, ABD ve İsrail Büyükelçilikleri önünde sloganlar attı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'nin (Büyük Felaket) 77. yılında Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Filistin'e destek vermek isteyen göstericiler, Atina'nın merkezinde toplandı. Yürüyüş öncesi yapılan konuşmalarda, Filistin'de yaşanan dram anlatıldı, barış çağrısında bulunuldu, ardından dostluk şarkıları söylendi.

Filistin bayrakları taşıyan ve kefiye giyen göstericiler, önce ABD'nin Atina Büyükelçiliği'ne, sonra da İsrail'in Atina Büyükelçiliği'ne yürüdü.

Yürüyüş sırasında "Filistin'e özgürlük", "Adalet olmadan barış olmaz" sloganları atıldı.

AA muhabirine konuşan Yunanistan Müslümanları Derneği Başkanı Naim el-Gadur, Filistin'e barış getirebileceğine inandığı çözüm yollarına ilişkin, "Filistin için yapılabilecek şey, dünya çapında bir toplantı olabilir. Bu toplantı insanların güvendiği Türkiye'nin liderliğinde olabilir. Baskı olsun ki savaş da bitsin. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya durması için bir baskı ve İsrail'in tüm dünya tarafından izole edilmesi faydalı olacaktır." dedi.

Eyleme katılan Gazzeli Muhammed el-Batta, "Bu, ilk baştan beri bir savaş değil soykırım. 80 yıl önce başladı ve hala devam ediyor. Muhtemelen son dönemece girdik, o yüzden (İsrail) tüm şiddetini artırdı." diye konuştu.

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının her geçen gün arttığına işaret eden el-Batta, "Bu, muhtemelen Gazze'nin Filistinlilerden boşaltılması için son vuruş. Bu yüzden şiddet arttı." ifadesini kullandı.

El-Batta, insanlığın Gazze'de yaşananları görmemek için gözünü yumduğunu belirterek, "İnsanlar bugün en vahşi şekilde yapılan soykırımı görmek istemiyor. Gazze'de insanlar sadece öldürülmüyor. Vahşice ve çirkin bir şekilde öldürülüyor. Sadece öldürmek için değil, sağ kalanları cezalandırmak ve korkutmak için de." dedi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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