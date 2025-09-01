Atina'da Filistin'e Destek Konseri Düzenlendi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, İsrail'in ablukasını kırmak için İspanya'dan Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na dikkat çekmek ve Filistin'e destek için konser düzenlendi.

Ülkedeki Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) çağrısıyla Atina'da düzenlenen konsere, Filistin'e destek vermek isteyen vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, Küresel Sumud Filosu'na desteklerini ifade ederken, İsrail'in Gazze'ye yönelik kuşatmasını da sona erdirmesini istedi.

Çok sayıda Filistin bayrağının dalgalandırıldığı konserde, üzerinde "Soykırımı durdurun, Filistin'e özgürlük" yazılı pankartlar da yer aldı.

Konser öncesinde sahneye çıkıp konuşan aktivistler, Gazze'de yaşanan trajediye işaret etti.

Aktivistler, yaptıkları konuşmalarda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulmasını isterken, konsere gelenler de "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Konser öncesi yapılan konuşmalarda Filistin meselesinin tarihi anlatılırken, bugün Gazze'de yaşananlar dev ekrandan fotoğraf ve video gösterimiyle katılımcılara aktarıldı.

İsrail'in ablukası nedeniyle Gazze'de yaşanan açlık ve açlıktan ölen sivillere de dikkat çekilen konserde, Gazze'ye gönderilmek üzere temel ihtiyaç malzemeleri de toplandı.

Katılımcıların getirdiği, un, makarna, konserve, bebek maması, hijyen malzemesi, bebek bezi gibi malzemeler gönüllülerce tasnif edilip, Gazze'ye gönderilmek üzere hazırlandı.

Konserde söylenen şarkılarla Gazze'ye barış çağrısı yapıldı.

Küresel Sumud Filosu

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru bugün yola çıktı.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade eder. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılır.