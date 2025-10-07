Atina'da Filistin'e Destek Gösterisi ve Polis Müdahalesi
Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde, eylemciler ile polis arasında arbede yaşandı. Eylemciler, İsrail'in saldırılarını durdurmasını talep etti ve bazıları büyükelçiliğe havai fişek fırlatırken, polis biber gazı ile karşılık verdi.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde polis ile eylemciler arasında arbede çıktı.
Atina'daki Eleftheria Meydanı'nda toplanan eylemciler, önce ABD'nin Atina Büyükelçiliği önünden geçti, ardından da İsrail'in Atina Büyükelçiliğine doğru yürüdü.
Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, "Filistin'e özgürlük" sloganları attı ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını bir an evvel durdurmasını istedi.
İsrail Büyükelçiliğine yaklaşıldığında bazı eylemciler büyükelçiliğe doğru havai fişek fırlattı, bazıları da polise molotofkokteyli attı.
Çıkan arbedede polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.
Olaya karışan bazı eylemciler polis tarafından gözaltına alındı.