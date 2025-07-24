Atina'da Filistin'e Destek Gösterisi: Gazze'deki Açlık Protesto Edildi

Atina'da Filistin'e Destek Gösterisi: Gazze'deki Açlık Protesto Edildi
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Yunanistan'ın Atina şehrinde düzenlenen gösteride, eylemciler Filistin halkına destek vermek ve Gazze'deki açlık sorununa dikkat çekmek amacıyla tencere ve kaşıklarla protesto gerçekleştirdi. Eylemciler, Gazze'de açlıktan ölen siviller için yardım çağrısında bulundu.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde, ellerinde tencere ve kaşık taşıyan eylemciler, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de oluşan açlıktan ölen sivillere dikkati çekti.

Filistin halkına destek vermek isteyen eylemciler, Atina'nın merkezindeki Sintagma Meydanı'nda bulunan parlamento binası önünde toplandı.

" Filistin'e özgürlük" sloganları atan eylemciler, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırılamamasını ve sivillerin açlıktan ölmesini ellerindeki kaşıkları yanlarında getirdikleri tencerelere vurarak protesto etti.

AA muhabirine konuşan eylemcilerden Yannis Adrianos, "Eylemde tencereler Gazze'deki kıtlık nedeniyle var. Gazze'de insanların yemeğe ihtiyacı var. Eylemi de bu nedenle yapıyoruz." dedi.

Adrianos, eylemcilerin bir başka isteğinin de Yunanistan hükümetinin İsrail devleti ile ilişkisini kesmesi olduğunu belirterek, "Hükümet, Gazze'ye su ve yiyecek ulaştıracak yolların açılması ve yaşanan soykırımın sona ermesine de yardımcı olsun istiyoruz." diye konuştu.

Eylemcilerden Hristos Stavrakakis ise "Burada eylem yapmamızın nedeni Filistin halkına karşı devam eden soykırımı protesto etmek. Bir başka neden ise Mart'tan beri Filistin'e insani yardım gidişinin durdurulması nedeniyle sivillerin, çocukların ve hatta gazetecilerin açlıktan ölmesi. Tencereler ve kaşıklar ise Gazze'ye insani yardım gönderilmesi ve Filistin halkının açlıktan ölmesinin engellenmesi isteklerimizi sembolize ediyor." ifadelerini kullandı.

Eylemciler, Gazze'de ölen bebekleri temsilen parlamento binası önüne, kefene sarılmış bebek şeklinde hazırlanmış beyaz maketler bıraktı.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatma altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler de son günlerde artıyor. İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle 78'i çocuk toplam 88 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ve ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) tarafından 27 Mayıs'tan bu yana insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 922'ye, yaralıların sayısı da 5 bin 861'e yükseldi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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