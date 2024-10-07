Atina'da Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Atina'daki Eleftheria Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, " Filistin'e özgürlük" sloganlarıyla önce ABD'nin Atina Büyükelçiliğine ardından da İsrail'in Atina Büyükelçiliğine yürüdü.

Katılımcılar, İsrail'in, saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a da destek sloganları atarak İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sona erdirmesini istedi.

AA muhabirine konuşan eylemcilerden Eleftheria Athanasiu, "Bir yılın ardından durum şimdi daha da kötü çünkü İsrail şimdi Lübnan'a da saldırıyor. Hepimiz gelişmeleri endişe içinde takip ediyoruz." dedi.

Babir Siriopulos ise "Savaş ve Filistin'e yönelik soykırım bir yıldır devam ediyor. Bu olayın başrol oyuncusu İsrail'dir ancak ABD'nin, NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin (AB) de sorumluluğu vardır. Aslında Yunanistan hükümeti de sorumluluk sahibidir." diye konuştu.

Yunanistan'da yaşayan Faslı Sara Hüseyin, "Bir yıldır Filistinlilere yönelik soykırım devam ediyor. Biz de Filistin özgürlüğüne kavuşuncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Batı ülkeleri de İsrail'i destekleyerek bu soykırıma dahil oluyorlar." ifadelerini kullandı.