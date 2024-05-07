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Atina'da Filistin'e Destek Eylemine Polis Müdahalesi

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da Filistin'e destek için düzenlenen eylemde, polis biber gazıyla müdahale etti. Göstericilerin yolu kapatmak istemesi üzerine yaşanan arbedede polis müdahale etti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Filistin'e destek için düzenlenen eylemde, yolu kapatmak isteyen göstericilere polis biber gazıyla müdahale etti.

Atina'daki Parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı'nda toplanan göstericiler, Filistin'e destek mesajı verdi.

Eylemciler, "Filistin'e Özgürlük", "Ellerinizi Refah'tan Çekin" sloganları attı.

Göstericilerin yolu kapatmak istemesi üzerine, Mısır'ın Atina Büyükelçiliği önünde polisle eylemciler arasında yaşanan arbedenin ardından polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Kaynak: AA / Güncel

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