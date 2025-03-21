İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesinden ayrıntılar! İşte aylık geliri

İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesinden ayrıntılar! İşte aylık geliri
Abdullah Gül uzun süren sessizliğini Ekrem İmamoğlu için bozdu

Abdullah Gül uzun süren sessizliğini İmamoğlu için bozdu
Ekrem İmamoğlu protestolarında 97 kişi gözaltına alındı

İmamoğlu protestolarında çok sayıda gözaltı var
Saraçhane'de tansiyon çok yüksek! Polis, göstericilere müdahale etti

Saraçhane'de tansiyon çok yüksek! Polis göstericilere müdahale etti

Atina'da Filistin Destek Gösterisi Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, İsrail Büyükelçiliği önünde Filistin halkına destek gösterisi yapıldı. Yunan ve Filistinli eylemciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti ve 'Filistin'e özgürlük' sloganları atıldı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, İsrail Büyükelçiliği önünde Filistin halkına destek gösterisi düzenlendi.

Yunanistan Komünist Partisinin (KKE) çağrısıyla toplanan Yunan ve Filistinli eylemciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

"Filistin'e özgürlük" sloganlarının atıldığı eyleme, Filistinliler geleneksel dansları ile eşlik etti.

AA muhabirine konuşan Yunanistan Filistin Toplumu yetkilisi Ebuhasan bin Muhammed, şunları söyledi:

"Gazze'de iki yıldır yaşanan, online (çevrimiçi) soykırımdır. İnsanlar (internetten) İsrail'in işlediği insanlık suçlarını izliyor. İnsani değerlere önem veren herkes İsrail ve müttefiklerini protesto etmeli. Bu sadece Filistin halkına karşı değil, tüm insanlığa karşı işlenen bir suçtur."

Ilias Camuris ise Filistin'de yaşananlar için "Korkunç bir durum söz konusu. Soykırım, insanlık suçu yaşanıyor. İfade edecek kelime bulamıyorum. Ölen kadın ve çocukları gördükçe çok büyük öfke hissediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title