Atina'da Filistin Destek Gösterisi Düzenlendi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, İsrail Büyükelçiliği önünde Filistin halkına destek gösterisi düzenlendi.

Yunanistan Komünist Partisinin (KKE) çağrısıyla toplanan Yunan ve Filistinli eylemciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

"Filistin'e özgürlük" sloganlarının atıldığı eyleme, Filistinliler geleneksel dansları ile eşlik etti.

AA muhabirine konuşan Yunanistan Filistin Toplumu yetkilisi Ebuhasan bin Muhammed, şunları söyledi:

"Gazze'de iki yıldır yaşanan, online (çevrimiçi) soykırımdır. İnsanlar (internetten) İsrail'in işlediği insanlık suçlarını izliyor. İnsani değerlere önem veren herkes İsrail ve müttefiklerini protesto etmeli. Bu sadece Filistin halkına karşı değil, tüm insanlığa karşı işlenen bir suçtur."

Ilias Camuris ise Filistin'de yaşananlar için "Korkunç bir durum söz konusu. Soykırım, insanlık suçu yaşanıyor. İfade edecek kelime bulamıyorum. Ölen kadın ve çocukları gördükçe çok büyük öfke hissediyorum." dedi.