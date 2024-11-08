Atina'da Çin Klasik Çalışmalar Okulu Açıldı

Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin Klasik Çalışmalar Okulu'nun açılışından çeşitli görüntüler

Bir Asya ülkesi tarafından Yunanistan'da kurulan ilk klasik medeniyetler araştırma enstitüsü olan Atina'daki Çin Klasik Çalışmalar Okulu perşembe günü açıldı.

1. ANONS (Türkçe): TAN YİXİAO, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Bir Asya ülkesi tarafından Yunanistan'da kurulan ilk klasik medeniyetler araştırma enstitüsü olan Atina'daki Çin Klasik Çalışmalar Okulu perşembe günü açıldı.

Resmi açıklamaya göre okulun, diğer işlevlerinin yanı sıra arkeolojik kazılar yapmak, akademik faaliyetler düzenlemek ve eğitim programları başlatmak suretiyle dünya çapında klasik medeniyetler üzerine akademik araştırma ve etkileşimleri teşvik etmesi bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)