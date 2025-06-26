Atina'da Çıkan Orman Yangını Yerleşim Alanlarına Sıçradı

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Yunanistan'ın Atina yakınlarındaki Palea Fokia bölgesinde çıkan orman yangını, bazı evlerde hasara yol açarken, yerel halk için tahliye uyarıları yapıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın güneydoğusundaki Palea Fokia bölgesinde çıkan orman yangını yerleşim alanlarına sıçrayarak bazı evlerde hasara yol açtı.

Palea Fokia'da çıkan orman yangını yerleşim yerlerine de sıçradı.

Yangın dolayısıyla bazı evler hasar görürken, Sunio yolu trafiğe kapatıldı.

Yunanistan Sivil Savunma Genel Sekreterliği, bölgede bulunanların cep telefonlarına mesaj göndererek, bazı köylerin tahliye edilmesini istedi.

Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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