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Atina'da bir turist Akropolis'teki kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdi

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Atina'da bir turist Akropolis'teki kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdi

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Akropolis'te kayalıklardan düşen bir turistin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Akropolis'te kayalıklardan düşen bir turistin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatının açıklamasında, turist kadının 3 itfaiye eri ve 1 itfaiye aracıyla, ulaşımı güç bir noktadan çıkarıldığı ancak kendisine ulaşıldığında bilincinin kapalı olduğu ifade edildi.

Akropolis'te bulunan Arios Pagos tepesindeki yaklaşık 15-20 metre yükseklikten henüz bilinmeyen bir nedenle düşen kadının ambulansta hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Yunanistan İtfaiye turist Güncel Haberler

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