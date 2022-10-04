Atina'da bir turist Akropolis'teki kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdi
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Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Akropolis'te kayalıklardan düşen bir turistin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Akropolis'te kayalıklardan düşen bir turistin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yunanistan İtfaiye Teşkilatının açıklamasında, turist kadının 3 itfaiye eri ve 1 itfaiye aracıyla, ulaşımı güç bir noktadan çıkarıldığı ancak kendisine ulaşıldığında bilincinin kapalı olduğu ifade edildi.
Akropolis'te bulunan Arios Pagos tepesindeki yaklaşık 15-20 metre yükseklikten henüz bilinmeyen bir nedenle düşen kadının ambulansta hayatını kaybettiği belirtildi.
Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel