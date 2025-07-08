Atina'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Akropolis Tapınağı Ziyarete Kapandı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da aşırı sıcak hava nedeniyle tarihi Akropolis Tapınağı bugün öğle saatlerinde ziyarete kapatıldı.

Atina Tarihi Eserler Kurumundan yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarındaki aşırı yükseliş nedeniyle Atina'daki tarihi Akropolis Tapınağı'na bugün 13.00-17.00 saatlerinde ziyaretçi girişinin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kararın hem tarihi tapınakta çalışanların hem de ziyaretçilerin güvenliği için alındığı kaydedildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da sıcaklıkların yüksek olduğu bölgelerde güvenlik için öğle saatlerinde işçi çalıştırma yasağı getirdi.

Bu kapsamda Orta Makedonya, İyon Adaları, Batı Yunanistan, Teselya, Messinia bölgeleri ile Sisam ve Rodos adalarında bugün 12.00-17.00 saatlerinde açık alanlarda beden gücü gerektiren işler için işçi çalıştırılamayacak.

Yük taşımacılığı, kuryelik, inşaat ve tersane işçiliği gibi alanlarda çalışmalar durduruldu.