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Atina Bildirgesi: (Türkiye-Yunanistan)Taraflar, bölgelerinde barış ve istikrarın muhafazasını tehlikeye atacak her türlü beyan, girişim veya eylemden...

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Atina Bildirgesi: (Türkiye-Yunanistan)Taraflar, bölgelerinde barış ve istikrarın muhafazasını tehlikeye atacak her türlü beyan, girişim veya eylemden sarfınazar etmeyi taahhüt eder.

Atina Bildirgesi: (Türkiye-Yunanistan)Taraflar, bölgelerinde barış ve istikrarın muhafazasını tehlikeye atacak her türlü beyan, girişim veya eylemden sarfınazar etmeyi taahhüt eder

Kaynak: AA / Güncel

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