Atina Bildirgesi: (Türkiye-Yunanistan)Taraflar, bölgelerinde barış ve istikrarın muhafazasını tehlikeye atacak her türlü beyan, girişim veya eylemden...
Atina Bildirgesi: (Türkiye-Yunanistan)Taraflar, bölgelerinde barış ve istikrarın muhafazasını tehlikeye atacak her türlü beyan, girişim veya eylemden sarfınazar etmeyi taahhüt eder.
Atina Bildirgesi: (Türkiye-Yunanistan)Taraflar, bölgelerinde barış ve istikrarın muhafazasını tehlikeye atacak her türlü beyan, girişim veya eylemden sarfınazar etmeyi taahhüt eder