Atılay Canel: "Avrupa'ya gitmek istiyoruz" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Atılay Canel: "Avrupa'ya gitmek istiyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Karagümrük'te Teknik Sorumlu Atılay Canel maçın ardından konuştu.

Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Karagümrük'te Teknik Sorumlu Atılay Canel maçın ardından konuştu. Son 2 maça odaklandıklarını söyleyen Canel, Avrupa'ya gitmek istediklerini ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek Avrupa iddiasını sürdüren Karagümrük'te Teknik Sorumlu Atılay Canel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Maça galibiyet hedefiyle çıktıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Canel, "Oyuna galibiyet için başladık. Oyuncu grubumuz gayet kaliteli ve bunu gösterdiler. Bu tarz takımlara karşı oynamak zordur. Oyuncu grubumuzun kalitesiyle maçı galibiyetle bitirdik. Lig biraz daha bizim için uzun olsa, çok daha farklı neticeler olabilirdi, daha üst sıralarda olabilirdik. Bizim bir hedefimiz var ve bu hedef için 2 maçımız kaldı. Bu 2 maçı en iyi şekilde değerlendirip Karagümrük'ü Avrupa'ya taşımak istiyoruz" şeklinde konuştu.

(Bozhan Memiş - Uygar Aydın - Samet Yalçın/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title