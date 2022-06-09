Atila Sertel: Meclis'e Üzerinde Atatürk Resmi Bulunan Tişört ile Girmek Yasak Ama Padişahlığını İlan Ettikleri Rte Yazısı ile Girmek Serbest - Haberler

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Atila Sertel: Meclis'e Üzerinde Atatürk Resmi Bulunan Tişört ile Girmek Yasak Ama Padişahlığını İlan Ettikleri Rte Yazısı ile Girmek Serbest

ANKA - Güncel
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Atila Sertel: Meclis'e Üzerinde Atatürk Resmi Bulunan Tişört ile Girmek Yasak Ama Padişahlığını İlan Ettikleri Rte Yazısı ile Girmek Serbest

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, arka camında 'Son Padişah RTE' yazan özel plakalı bir aracın TBMM’den çıkarken çektiği fotoğrafını paylaştı ve "Meclis’e üzerinde Atatürk resmi bulunan tişört ile girmek yasak ama padişahlığını ilan ettikleri RTE yazısı ile girmek serbest" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, arka camında 'Son Padişah RTE' yazan özel plakalı bir aracın TBMM'den çıkarken çektiği fotoğrafını paylaştı ve "Meclis'e üzerinde Atatürk resmi bulunan tişört ile girmek yasak ama padişahlığını ilan ettikleri RTE yazısı ile girmek serbest" dedi.

Atila Sertel, arka camında 'Son Padişah RTE' yazan özel plakalı bir aracı TBMM'den çıkarken fotoğrafladı. Sertel, söz konusu fotoğrafı bu sosyal medya hesabında şu notla paylaştı:

"Bugün Meclis kapısından çıkarken bir araç gördüm ve fotoğrafını çektim. Camında, 'Son Padişah RTE' yazıyordu ve plakası özeldi. Meclis'e üzerinde Atatürk resmi bulunan tişört ile girmek yasak ama padişahlığını ilan ettikleri RTE yazısı ile girmek serbest. Bugünler geçecek."

ANKA / Güncel

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