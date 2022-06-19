Atıl köy okulları, üretim merkezine dönüşüyor

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, atıl köy okullarını yörenin üretim modeline göre tadilattan geçirerek hem tarımsal eğitim hem de üretim merkezlerine dönüştürüyor. Dönüşen köy okullarında ipek böcekçiliği yetiştiriciliğinden tarhana salça üretimine, ev pansiyonculuğundan tıbbi aromatik bitkiler distilasyonuna köyün üretim modeli ve kültürüne göre şekil veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, il genelinde kırsal bölgelerde Büyükşehir Yasası öncesinde köy statüsündeki mahallelerde kullanılmayan ve atıl vaziyetteki köy okullarına yeniden hayat veriyor. Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın da desteğiyle Milli Eğitim Müdürlüğü'nden tahsisi yapılan toplam 7 köy okulundan bazılarının tadilatı tamamlanıp üretim ve eğitim hizmetleri başlatılırken, bazılarında da tadilat süreci devam ediyor. Tahsisi tamamlanan 7 okulun dışında birçok atıl köy okulunun tahsisiyle ilgili başvuru süreçleri devam ediyor.

Demre ve Kaş bölgesinde su sorunu yaşandığı için köy okullarında az su tüketen tıbbi ve aromatik bitkiler üretimi için eğitim merkezi ve üretilen ürünlerin yağının çıkartılması için distilasyon (damıtma) makineleri desteği vereceklerini aktaran Özel, "Şu an buralarda tadilat çalışmaları sürüyor, malzemelerini aldık. Likya Yolu üzerinde, hiç konaklama alanının bulunmadığı 165 kilometrelik parkurdaki Belören ve Kapaklı mahallelerinde bulunan atıl okulları ev pansiyonuna dönüştüreceğiz. Yine bu bölgede ev pansiyonculuğu eğitimleri olacak. Aynı zamanda tıbbi ve aromatik bitki üretimi ve yağının çıkartılması desteklenecek" diye konuştu.