ATIL BİNADA HURDA TOPLARKEN ÇATIDAN DÜŞEN SULTAN'I İTFAİYE KURTARDI

AKSARAY'da sanayi sitesinde atıl vaziyette duran binanın çatı katında hurda toplayan Sultan Ç. (15),dengesini kaybedip boşluktan asma kata düştü. Ayak bileği kırılan Sultan Ç. itfaiye ekipleri tarafından mahsur kaldığı yerden kurtarılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Sanayi Mahallesi 2009 Sokakta meydana geldi. Esnafların yeni sanayiye taşınmasıyla atıl vaziyette duran bir binanı çatı katında hurda demir parçaları toplayan Sultan Ç., dengesini kaybedip boşluktan asma kata düştü. Sol ayak bileği kırılan Sultan Ç., düştüğü yerde mahsur kaldı. Yanındaki kadınlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sultan Ç., mahsur kaldığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ardından da ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sultan Ç.'nin bir yakını kadın ise kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel