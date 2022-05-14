Atıklardan siyaha dönüşerek Marmara Denizi'ne akan Kınıklı Deresi'nde inceleme - Haberler

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden geçen Kınıklı Deresi, dünden itibaren atıklar nedeniyle siyaha bürünerek Marmara Denizi'ne akmaya başladı. Derenin kirletilmesiyle ilgili bugün de çalışmalar devam etti. Tekirdağ ve İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, sudan numuneler alıp, çevredeki fabrikalarda incelemelerde bulundu.

İstanbul'un Silivri ilçesi sınırları içindeki Kınıklı Deresi, dün Marmaraereğlisi'nin Sultanköy Mahallesi kesiminde, atıklar nedeniyle siyaha bürünerek, Marmara Denizi'ne akmaya başladı. Kimyasal atıklarla üzeri ziftle örtülmüş gibi görüntü oluşan ve ağır kokular yayan derenin döküldüğü Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahili de siyah oldu. Derenin kirli aktığını görenlerin ihbarıyla bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, siyah akan dereden dün numune aldı. Komutanlık ekipleri de denizden numune alıp, görüntü ve fotoğraf çekti.Ekipler, derenin kirletilmesiyle ilgili çalışmalarını sürdürdü. Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri kendi sınırları, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de derenin kendi bölgelerindeki kısmı ile çevresindeki fabrikalardan numuneler aldı. İnceleme, hem dere boyunda hem de dere ile denizin birleştiği noktalarda devam etti. Alınan numuneler, incelenmek için laboratuvara gönderilirken, İstanbul ekipleri de kendi bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor.