Atıklardan sağlıklı atıştırmalık üretti

Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, kuruyemiş ve kuru meyve sektöründeki atıklar ile yan ürünleri kullanarak, kurutulmuş meyve temelli bir atıştırmalık geliştirdi. Uzel, çeşitli yaş gruplarından kişilerin kendi damak zevklerine göre bir tat bulacağı formülle üretilen sağlıklı atıştırmalığa faydalı model tescili aldı.

Dünyada her yıl yaklaşık 1,3 milyar ton gıda çöpe gidiyor. Açlığın yanı sıra gıda atıkları problemi devam ederken, Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, bu sorundan hareketle ülkemizde son yıllarda hızlı büyüme kaydeden ve ihracatta dünya sıralamasına giren kuruyemiş ve kuru meyve sektöründeki atıklar ile yan ürünleri kullanarak sağlıklı bir atıştırmalık üretti. Ürüne, Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi desteğiyle faydalı model tescili de alındı.

Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, ülkemiz gıda sektörü atık ve yan ürünlerinin geri kazanımının yüksek maliyetli ve bunların ürüne dönüştürülmesi gerektiğinde tekrardan gıda maddesi olarak değerlendirilme seçeneklerinin yeterince çeşitli olmadığını belirterek, "Bu nedenle ya doğrudan bertaraf ediliyor ya da sadece enerji kaynağı, gübre ve hayvan yemi olarak değerlendirilebiliyor. Projenin çıkış noktası, sektör atıkları ile yan ürünlerinin yeniden değerlendirilmesi ve yeni fonksiyonel bir gıda ile ulusal ekonomiye katkı sağlanması. Kurutulmuş meyve atık ve yan ürünlerinden ergonomik formda yeni bir lezzete kavuştuğu atıştırmalık gıdada aynı zamanda malzemelerin doğal yapışkanlık özelliği atık gıda mamullerinin fiziksel özellikleriyle harmanlandı. Üretimi gerçekleştirilen üründe kullanılan gıda atık veya yan ürünlerini içeren malzemeler, nihai ürünün nicel ve nitel kalite özellikleri ile raf ömrü iyileştirme parametrelerinde katkı sağladı" diyerek projenin çıkış sürecini anlattı.

ARA ÖĞÜN OLARAK TÜKETİLEBİLECEK

Boyutu, şekli ve içeriğinin biyolojik özelliğiyle tek tüketimlik ambalajlanmaya uygun formattaki ürünün, kahvaltı desteği ve ara öğün olarak; okulda, yolculukta, durakta, kampta, yürüyüşte, bisiklete binerken, araba kullanırken vb. tüketilebileceğini ifade eden Doç. Dr. Uzel, "Geniş kullanım alanına hitap eden ürün, gıda atık ve yan ürünlerinin de zenginleştirici fonksiyonel bileşen olarak kullanılabileceğinin de bir göstergesi olacak. Aynı zamanda, eskiden gelen tüketim alışkanlıklarının yeni formdaki gıda modellerinde de olsa yeni nesle aktarılması konusunda bir çeşit toplumsal sorumluluk rolünü üstleniyor" dedi.

Ruhan Aşkın Uzel, çeşitli yaş gruplarından bireylerin kendine göre bir tat bulacağı bir formülle ürünü geliştirdiklerini söyleyerek, "Faydalı model tescili aldığımız kurutulmuş meyve temelli gıda ürünüyle her ürünün herkes tarafından eş düzeyde beğenilemeyeceği ihtimalinden hareketle her yaştan kişilerin kendine göre bir tat bulacağı sağlıklı bir atıştırmalık geliştirildi. Bu gıda ürünü; boyutu, şekli ve içerisinde bulunan malzemelerin biyolojik özelliği sayesinde tek tüketimlik ambalajlanmaya uygun olduğu için raf ömründe de sıkıntı yaşanmayacak. Üstelik toplum yapısı ve tüketim alışkanlıkları ile bağlantılı olarak bünyede eksikliği görülen, vitamin, mineral vb. kaynak olan ürüne karşı bilgi eksikliği ya da ön yargı ile tüketilemeyen gıda komponentlerin tüketimi, dolayısı ile günlük alınması gereken miktar odaklı olarak besin değeri kazanımında artış da mümkün olacaktır. Geliştirdiğimiz ürün, ayrıca, sürdürülebilir gıda-yeşil üretim-döngüsel ekonomi prensiplerini takip ediyor" diye konuştu.

(İHA)