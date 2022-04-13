Atık yağ getirene bulaşık deterjanı hediye

5 litre ve üzeri atık yağ getiren Bucalılara bulaşık deterjanı hediye edilirken toplanan atık yağlar ise geri dönüşüme kazandırıldı.

Buca Belediyesi İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ile evlerde kullanılan bitkisel yağ atıklarının, lavabo giderlerine dökülerek doğada oluşturduğu tehlikeleri ortadan kaldırmak için farkındalık yaratıldı. Proje ile vatandaşlara çevre bilinci aşılanırken geri dönüşüm sayesinde ekonomiye de katkı sağlandı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği çalışma kapsamında son bir yılda 4 bin 412 litre atık yağ toplandı.

BULAŞIK DETERJANI HEDİYE EDİLİYOR

Proje kapsamında 5 litre ve üzeri atık yağ getiren Bucalı hemşehrilere, bulaşık deterjanı hediye edildi. Daha temiz bir çevre için atık yağlarını biriktirmeye başlayan vatandaşlar,biriktirdikleri yağları bulundukları mahalle muhtarlıklarına verirken atık yağ miktarı 5 litre ve üzerinde ise "0 (232) 999 1 234" numaralı Alo Atık Hattı'nı arayarak adreslerinden de teslim etti. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Bucalıların atık yağ projesine gösterdikleri ilgiden dolayı mutlu olduklarını, çevreci projelerine devam edeceklerini söyledi.

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