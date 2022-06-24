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Atık tesislerinde çalışacak mühendislere Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu

AA - Orhan Onur Gemici - Güncel
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Atık tesislerinde çalışacak mühendislere Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu

Atıkların düzenli depolandığı tesislerde çalışacak mühendis branşındaki saha görevlilerinde, Mesleki Yeterlilik Kurumunun Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olma şartı aranacak.

Atıkların düzenli depolandığı tesislerde çalışacak mühendis branşındaki saha görevlilerinde, Mesleki Yeterlilik Kurumunun Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olma şartı aranacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan "Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, düzenli depolama tesisinin işletilmesinde çalışacak mühendis olan saha görevlileri, görev ve işlemlerini içeren ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilik doğrultusunda yapılan sınav ve belgelendirme faaliyetleri sonucu verilen Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi alacak.

Bu tesislerde çalışacak teknisyen, tekniker ya da mühendis olan saha görevlilerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca verilen saha yönetim ve işletme sertifikaları 31 Aralık 2023'e kadar geçerli olacak.

Bakanlıkça bugüne kadar saha uygulamalarını da kapsayan iki eğitim programının düzenlendiği ve katılımcılara 5 yıl geçerli olacak yetki belgesi verildiği belirtildi.

AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

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