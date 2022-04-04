Atık tahtaları sahipsiz hayvanlar için yuvaya dönüştürüyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de sahipsiz hayvanlara destek olmak için işten arta kalan zamanlarda gönüllülerle atık tahta ve paletlerden yuva yapan iş insanı Murat İlgar, kulübeleri ihtiyaç duyulan bölgelere ücretsiz gönderiyor.

Kocaeli ve Almanya'da elektronik atık ve pil geri dönüşüm fabrikaları bulunan iş insanı İlgar, aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi Doğa ve Hayvan Dostları Kulübünün ve Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneğinin de gönüllüsü.

Sahipsiz hayvanların güvenli şekilde barınması için harekete geçen İlgar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nden aldığı ilhamla fabrikasından ve çeşitli iş yerlerinden çıkan atık tahta ve paletleri topluyor.

Bunları arkadaşının atölyesinde gönüllülerin desteğiyle yuvaya dönüştüren ve şimdiye kadar 100'ün üzerinde sayıya ulaşan İlgar, kulübeleri Kocaeli, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki bölgelere ulaştırdı.

İlgar, AA muhabirine, "Empati" isimli karavanıyla 15 ilde 20 farklı noktaya ulaştıklarını, yaşanılan sorunlardan birinin de sahipsiz hayvanların barınma ihtiyacı olduğunu anlattı.

Gönüllülerle kulübe yaptıklarını dile getiren İlgar, "Başta Kocaeli olmak üzere İstanbul, İzmir, Ankara'ya atık tahta ve paletlerden yaptığımız kulübeleri gönderdik. Bu zamana kadar 100'ün üzerinde kulübe yaptık." dedi.

"Sokaktaki canlarımız için güvenli alan sağlamaya çalışıyoruz"

Geri dönüşümde ürünü tekrar hayata katmanın esas olduğunu anlatan İlgar, şöyle devam etti:

"Bununla ham madde de elde edebilirsiniz ama bazı maddeler kullanılamaz hale de gelebiliyor. Tahta da bunlardan bir tanesi. Sayın Emine Erdoğan'ın da Türkiye'de örnek Sıfır Atık Projesi var. Bu da bizim için ilham kaynağı oldu. Burada bizden çıkan veya herhangi bir yerde kullanılmış tahtadan tekrar arkadaşlarımızla güzel kulübeler yapıp sokaktaki canlarımızın barınması için güvenli alan sağlamaya çalışıyoruz."

İlgar, sahipsiz hayvanların insanlara ihtiyacı olduğunu dile getirerek, iş hayatı dışındaki zamanını onlara ayırdığını ifade etti.

Her zaman hayvanları beslemeye gittiğini anlatan İlgar, "O hayvanlarla haşır neşir olmak, onların sevgisini hissetmek beni mutlu ediyor. Benim de 9 köpeğim, 4 kedim var. Bu hayvanların dili yok, bunlar dertlerini anlatamıyorlar. Bu canlara sahip çıkmamız lazım." diye konuştu.

"Hayra vesile olan her iş huzur veriyor"

İlgar, hayra vesile olan her işin insanı dinlendirdiğini, huzur verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Lösemili ve otizmli çocuklar için de projeler yaptık. Sokak hayvanları bire bir uğraştığım bir iş. Fabrikada da kulübe üretiyoruz ama yakınımızda marangoz atölyesi olan arkadaşımız var. Sağ olsun o da atölyesini bize açtı. Atık tahta ve paletleri toplayarak burada vaktimi değerlendiriyorum. İşe yaradığımı hissediyorum. Kulübeyi parayla satın da alabilirsiniz ama çeşitli kentlerden talepler geliyor. Oralara gönderiyoruz. Kocaeli'de bu konuyu büyük ölçüde çözdük. Zaten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da sokak hayvanlarına duyarlı."

İlgar, her şeyin devletten beklenmemesi gerektiğini, bunun insani görev olduğunu vurgulayarak, her iş yerinin ayda bir paket mama vermesi durumunda Türkiye'de aç hayvanın kalmayacağını kaydetti.