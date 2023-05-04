Atık plastikler damlama sulama borusuna dönüştürülüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) bağlı kuruluşlarından BelPlas AŞ, park ve bahçelerden toplanan atık plastikleri geri dönüşümle 'damlama sulama borusu' haline getiriyor.

ABB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, BelPlas AŞ, Kahramankazan'da kurduğu tesislerde park ve bahçelerden toplanan tehlikesiz atık plastikleri geri dönüşümle damlama sulama borusu haline getirmeye başladı.

Üretilen damlama sulama boruları, kırsal destek kapsamında ücretsiz olarak çiftçilere dağıtılacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuyla ilgili, "Geri dönüşüm ataklarımızla hem dünyamızı koruyor hem de üretime destek oluyoruz. Park ve bahçelerden toplanan tehlikesiz atık plastikleri BelPlas tesislerimizde damlama sulama borusu haline getirerek çiftçilerimize dağıtacağız" ifadelerini kullandı.