ATIK MALZEMELERLE SIFIR MALİYETLİ KÜTÜPHANE KURDULAR - Haberler

BİTLİS'te Halk Eğitim Merkezi bünyesinde, sıfır maliyetle kütüphane kuruldu. Tamamı atık malzemelerden oluşan kütüphanede bağışçıların gönderdiği kitaplar, raflara yerleştirildi. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemalettin Duman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında kütüphaneyi kurduklarını belirterek, Atık malzemelerden nezih bir ortam oluşturduk. Sıfır maliyetle kütüphanemizi kurduk dedi.

İnönü Mahallesi'ndeki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile kursiyerleri tarafından tamamı atık malzemelerden sıfır maliyetle kütüphane kuruldu. Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) İl Müdürlüğü depolarından kabloların sarılarak getirildiği daha sonra atıl duruma gelen kablo makaraları, kütüphane için masaya dönüştürüldü. Yine atıl durumdaki araç lastikleri, kitap rafları ve dekorasyon için kullanıldı, ağaç kütüklerinden ise tabureler oluşturuldu. Toplanan malzemeler, Halk Eğitim Merkezi'ndeki kursiyerler tarafından boyanıp, hazır hale getirildi ve bağışçıların gönderdiği kitaplar, raflara yerleştirilip kütüphane kuruldu. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemalettin Duman, yaklaşık 1 hafta içinde kütüphaneyi kurduklarını söyledi.

'HERKES FAYDALANABİLECEK'

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Duman, yaklaşık 1 hafta içinde kütüphaneyi kurduklarını söyledi. Atık malzemelerden oluşturulan kütüphanede modern okuma ortamı sağladıklarının altını çizen Duman, Kütüphanemiz, palet, makara, oto lastiği ve kütük gibi malzemelerin bir araya getirilmesinden oluşuyor. Halkımızın hizmetine böyle bir kütüphaneyi sunarken amaç, en az masraf ile çok nezih bir ortamda halkımızı kitapla buluşturmaktır. Burada emeği geçen öğretmen, idareci, personel ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı'mızın eşleri Emine Erdoğan'ın 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında böyle bir kütüphane kurduk. Bu kütüphanemizden kursiyerlerimiz, vatandaşlarımız ve öğretmenlerimiz olmak üzere herkes faydalanabilecek. Bazı bağışçılarımızdan gelen kitaplarımızı da raflarımıza yerleştirdik. Çok güzel bir ortam oldu. Ağaç kütüklerini sandalye, kablo makaralarını masa, araç lastiklerini de hem duvar süsü hem de kitap rafı olarak kullandık. Duvarlarımızı ise yazarlarımızın fotoğrafları ile süsledik dedi. Kendilerinden alınan ve atıl durumda olan makaraların son halini görmek için kütüphaneye gelen VEDAŞ İl Müdürü Bahadır Demir de malzemelerin böyle kullanılmasından ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktan mutlu olduklarını aktardı. Demir, VEDAŞ olarak sosyal sorumluluk projelerinde elimizden geldiğince katılmaya çalışıyoruz. Şirket depolarımızda atıl durumda olan kablo makaralarımızı ve paletlerimizi Halk Eğitim Merkezi'mizin talebi üzerine kendilerine gönderdik. Bunları işe yarayan bir şekilde görmek bizleri de mutlu etti. Elimizden geldiğince bu tür sosyal sorumluluk projelerimize bizlerde destek vermeye devam edeceğiz diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel