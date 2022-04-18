ATIK MALZEMELER, KADINLARIN ELİNDE SÜS EŞYASI OLUYOR

ESKİŞEHİR'de Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) açtığı kursa katılan kadınlar, eskimiş eşyaları ya da çöpe atılan atıkları dönüştürüyor. Süslü eşyalara dönüşen ürünler, daha sonra sergilenerek satışa sunuluyor. Kurs eğitmeni Nisan Gül Ulu Su borularından dekoratif vazolar yapıyoruz. Kırık sürahileri dekore edip, evde kullanılır hale getiriyoruz. Şişeleri boyayıp, evin bir köşesinde dekor olarak kullanıyoruz dedi.

Odunpazarı ilçesi, Vişnelik Mahallesi'ndeki KADEM İl temsilciliğinin açtığı kursa katılan kadınlar, evlerinden ve sokaktan topladıkları eski su boruları, kırık sürahi, kavanoz, tabak, tepsi, tava ve sandalye gibi malzemeleri onarıp, süs eşyaları haline getiriyor. Kadınlar atık malzemelerden yeniden tasarladıkları ürünleri açtıkları sergilerle de satışa sunuyor.

'EŞYALARI ATMADAN BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN'

Kurs eğitmeni Nisan Gül Ulu, atılmaya yüz tutmuş bütün eşyaları yeniden kullanılabilir hale dönüştürdüklerini belirterek, Evde atılmaya yüz tutmuş bütün eşyaları geri dönüşümle kullanılır bir hale getirdik. Su borularından dekoratif vazolar yapıyoruz. Kırık sürahileri dekore edip, evde kullanılır bir vaziyete getiriyoruz. Şişeleri boyayıp, evin bir köşesinde dekor olarak kullanıyoruz. Burada yaptığımız çalışmaların en büyük özelliği ise evde kırılan, kullanılmayan eşyaların geri dönüşümünü gerçekleştirmek. Bu yüzden eşyaları atmadan önce bir kez daha düşününün. Bu kurslara talep çok fazla. Bütün ev hanımlarını bu kurslarımıza davet ediyoruz dedi.

'ÇÖPTEN EŞYA TOPLUYORUZ'

Çöpe atılmış eski eşyaları geri dönüştürdüklerini belirten Gülcan Eren (60), Bu kursta atıkları dönüştürüyoruz. Bebek karyolası başından fincanlarımı asmak için mutfağıma raf yaptım. Annemin dolaplarını boyadım. Eski sehpaları yeniden dekore edip, yeni gibi yapıyoruz. Burada çok güzel vakit geçiriyoruz, stres atıyoruz. En güzeli de bu. Hiçbir şey atmıyoruz. Çizilmiş tavaları, eski alüminyum tepsileri boyayıp dönüştürüyoruz. Çok güzel ürünler çıkıyor. Çöplerden de eşya topluyoruz. Atılmış bir şey görünce hemen alıyoruz. Eğer taşıyamayacağımız kadar büyük bir şeyse araba ile getiriyoruz. Bence herkes bu tür kurslara katılsın diye konuştu.

'YILDA 2 KEZ SERGİ AÇIYORUZ'

Emekli İngilizce öğretmeni Nesrin Büyükdereci ise yılda 2 kez sergi açtıklarını söyledi. Bireysel olarak satış da yaptıklarını belirten Büyükdereci, Ne yapacağımı bilmeyip, boş vakitlerimi doldurmak amacı ile başlamıştım. Fakat 4 yıldır, bu boyama işi tutku haline geldi. Geri dönüşüm ve boyama işi yapıyoruz. Evimizdeki modası geçmiş, eskimeye yüz tutmuş eşyalarımızı değerlendiriyoruz. Ortaya çok güzel ürünler çıkıyor. Yılda en az 2 defa sergi açıyoruz. Bu sergilerde bizim yaptıklarımızı görünce daha da katılanlar oluyor. Burada çok güzel arkadaşlıklar edindik ifadelerini kullandı.