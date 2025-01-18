Atık Lastikler İnşaat ve Zemin Mühendisliğinde Yeniden Değerlendirilecek

Atık lastikler inşaat ve zemin mühendisliği alanlarında yeniden değerlendirilecek

KARABÜK - Karabük Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesinin hazırladığı projeyle atık lastikler inşaat ve zemin mühendisliği alanlarında yeniden değerlendirilecek.

Karabük Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnan Keskin'in yürütücülüğünü üstlendiği TÜBİTAK destekli "Kumlu Zeminlerin Çarpma Enerjisi Sönümleme Kapasitesinin Atık Lastik Kullanılarak Geliştirilmesi ve Özgün Deneysel Tasarım ile Sönümlemede Etkili Parametrelerin Tespit Edilmesi" proje ile bilim dünyasında önemli bir yeniliğe imza atmayı hedefliyor.

TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı çerçevesinde alınan projeyle, yenilenebilir enerji alanına yönelik olarak çevreye zarar veren atık lastikler yeniden değerlendirilecek. Öte yandan söz konusu proje ile inşaat mühendisliği ve zemin mühendisliği uygulamalarında belirsizlik oluşturan çarpma enerjisi sorunlarının çözümüne yenilikçi bir yaklaşım da getirilmiş olacak.

Hem yeni bir deney cihazı ve yönteminin geliştirilmesi hem de atık lastiklerin zemin enerji sönümlemesinde kullanılabilirliği mümkün olacak olan proje bünyesinde geliştirilecek özgün deneysel tasarım, sönümleme mekanizmalarını daha iyi anlamaya imkan sağlayarak sektörde uygulanabilir sonuçlar ortaya koymayı amaçlıyor.

Projenin yürütücüsü Prof. Dr. Keskin projenin, zeminin üzerine ve altına yapılacak yapıların güvenliği için hayati önem taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi: "Zemin üzerinde herhangi bir darbe etkisi oluştuğunda, çeşitli işler için bu etkinin zemindeki yayılımını ya da sönümlenmesini de bilmemiz gerekir. Mesela herhangi bir zemin ortamına bir boru düşüyor olursak, bu borunun üzerine bir ağırlık düştüğü zaman bu ağırlığın gömülü boruya etkisini bilmek önemlidir."

Projenin ortaya çıkış süreciyle ilgili de bilgi veren Keskin, "Biz ekip olarak 'acaba zeminin enerji sönümlemesini direkt olarak tanımlayabilir miyiz' sorusuyla bir araştırma yaptık ve bununla ilgili standartlaşmış bir deney metodolojisinin olmadığını gördük, sonrasında da bunu projelendirmek istedik." diye konuştu.