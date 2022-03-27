Atık borular ve kullanılmış kağıtlar öğrencilerin elinde süs eşyasına dönüşüyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da meslek lisesi öğrencileri, Sıfır Atık Projesi kapsamında atık su boruları ve kullanılmış kağıtlardan abajur ve çeşitli süs eşyaları yapıyor.

Ülkede geçen yıl en çok gelir elde eden ikinci meslek lisesi olan Şanlıurfa'daki Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında, atık malzemeleri değerlendirmek için çalışma başlattı.

Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Ömer Faruk Ateş yönetiminde, Gençlik ve Spor Desteklemesi Projesi kapsamında geri dönüşüm hobi atölyesi kuruldu.

Okulun grafik ve tasarım atölyesinde çalışan öğrenciler, çevreden topladıkları atık pvc boruları ve atık resim kağıtlarını değerlendirmeye başladı. Öğretmen Ateş ve bölüm öğretmenlerinin kontrolünde boruları ve kağıtları işleyen öğrenciler, ışık aydınlatma ürünleri yaptı. Bu ürünleri satan öğrenciler, elde ettikleri gelirle de ihtiyaç sahibi öğrencilere destek oldu.

Okul müdürü Müslüm Baran, AA muhabirine, okul bünyesinde atık malzemelerin değerlendirilmesi için bir süre önce hobi atölyesi kurduklarını söyledi.

Öğrencilerin zihinsel gelişimi yanında el işlerinin de gelişimi için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Baran, şöyle konuştu:

"Atık malzemeleri değerlendirmek için çalışma yürütüyoruz. Proje kapsamında öğrencilerimizin el işleri gelişimine de katkı sağlamak için atık malzemelerde çeşitli el işi ürünler yapıyoruz. Öğrencilerimiz topladıkları atık su borularından ve kağıtlardan ışıklı ürünler, abajurlar, kağıtlardan çeşitli süs eşyaları yapıyor. Öğrenciler ürünlerden kazandıklarını hem kendileri için hem de ihtiyaç sahibi arkadaşları için harcıyor. Atölyemizde ahşap oyuncak bölümü de açtık. Orada da yakın zamanda üretime başlayacağız inşallah"

Emek verilen atık malzemeler güzel ürünlere dönüşüyor

Proje sorumlusu öğretmen Ömer Faruk Ateş, yürüttükleri projeyle öğrencilere ve topluma hiçbir ürünün atık olmadığını göstermeye çalıştıklarını belirtti.

Ateş, hobi atölyesi ile öğrencilerin öz güvenlerini kazandıklarını dile getiren Ateş, şunları kaydetti:

"Öğrencilerime ve çevremize anlatmak istediğimiz; hiçbir ürün atık değildir. Çevremizde atık olarak gördüğümüz bir çok malzeme emek verildiği zaman çok güzel ürünlere dönüşebiliyor. İsteğimiz zaman bu ürünleri çok güzel değerlendirebiliyoruz yeter ki insan istesin, başaramayacağı hiçbir şey yok. Atölyemizde öğrencilerimize çatılardan veya çevreden topladığımız PVC su borularından ve atık kağıtlardan çeşitli ürünler yapmayı ürettik. Öğrencilerimiz çok çabuk öğrendi ve şu anda kendi tasarladıkları ürünleri yapıyorlar. Yaptıkları ürünlerden hem gelir sağlıyorlar hem de arkadaşlarına hediye ve ihtiyaç sahipleri içinde kullanıyorlar. Bunun yanında öğrencilerimiz bir şeyler başarmanın duygusunu kazanmaya başladı. Aldıkları ürünler daha önce çöpe gidiyordu, bu ürün çöp diye bakıyorlardı şimdi 'bundan ne yapabiliriz ne ürün ortaya çıkarabiliriz' bunu düşünmeye başladılar. Artık çevrelerine daha dikkatli bakıp hayal güçlerini daha iyi kullanmayı öğreniyorlar."

9. sınıf öğrencisi Bekir Garip, eskiden atık olarak gördüğü bir çok şeyden güzel ürünler çıkarıldığını öğrendiği için mutlu olduğunu söyledi.

Grafik öğrencisi olduğu için ürünlerde tasarım yaptığını belirten Garip, "Atık malzemelerden yaptığımız ürünler çok güzel. Bunlardan para da kazanıyoruz Bunun yanında arkadaşlarımıza da hediye ediliyor. Sitelerde satışını yaptığımız ürünlerden kazandığımızı da ihtiyaç sahibi arkadaşlarımız için harcayabiliyoruz." dedi.

9. sınıf öğrencisi Mehmet Emin Çiftçi de "Çöpe attığımız atık su borusu elimizde ışıklı abajura dönüşüyor. Ürüne baktığımızda, bunu ben mi yaptım, diye duygulanıyorum çünkü bu ürünü yapmak için öyle emek veriyoruz ki anlatamam." ifadelerini kullandı.