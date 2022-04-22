ATI, HAFİF TİCARİ ARACA BAĞLAYIP ÇEKEREK GÖTÜRDÜ - Haberler

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ATI, HAFİF TİCARİ ARACA BAĞLAYIP ÇEKEREK GÖTÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BURSA'da, bir atın, yularının hafif ticari araca bağlanarak götürüldüğü görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

BURSA'da, bir atın, yularının hafif ticari araca bağlanarak götürüldüğü görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde bir sürücü, atı yularından kullandığı hafif ticari araca bağlayıp çekerek götürdü. O anlar cep telefonuyla kayda alınıp, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler tepki çekerken, hayvanseverler, sürücünün bulunup cezalandırılmasını istedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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