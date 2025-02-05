Ateşli Silahla Yaralanan Kaya Kartalı Tedavi Edildi

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine ateşli silah saçmasıyla yaralı şekilde getirilen kaya kartalı, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Selçuk Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 Şubat'ta Meram ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan ve hastaneye getirilen kaya kartalı için klinik ve radyolojik muayene yapıldı.

Başında ateşli silah saçması, kemiğinde de kırık tespit edilen kartalın, tedavisinin ardından 10 gün içinde doğal yaşam alanına bırakılması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Prof. Dr. Fahrettin Alkan, Konya Orman Bölge Müdürlüğü ile yaban hayatına yönelik imzalanan protokol kapsamında gerek vatandaşlar, gerekse ilgili kurumlar tarafından getirilen hayvanların tedavilerinin üstlenildiğini kaydetti.

Kaya kartalında tespit edilen saçmanın yaşamı tehdit edecek bir bölgede olmadığını, yaşamsal fonksiyonları etkilemediği için herhangi bir cerrahi müdahalenin uygun görülmediğini belirten Alkan, uçma deneylerini yaptıktan sonra, doğal hayatta kendi başına yaşayabilecek duruma gelince kuşun yaşam alanına bırakılacağını bildirdi.