Ateşkesin Ardından Cibaliye'deki Yıpranmışlık Ortaya Çıktı
İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkesin ardından, Gazze'de 15 ay süren saldırıların Cibaliye Mülteci Kampı'nda yarattığı yıkım gözler önüne serildi. Ateşkes anlaşması pazar günü yürürlüğe girdi.
GAZZE, 20 Ocak (Xinhua) -- İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkesin ardından Gazze'de 15 ayı aşkın bir süredir devam eden ölümcül saldırıların Cibaliye Mülteci Kampı'nda yol açtığı yıkım gözler önüne serildi. Ateşkes anlaşması pazar günü yürürlüğe girmişti.
Kaynak: Xinhua / Güncel